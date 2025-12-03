Nuovo sponsor in casa viola: una birra diventa partner ufficiale del club

Nuovo sponsor in casa Fiorentina. Come comunicato dal club viola attraverso una nota, "Birra Moretti" è da oggi il nuovo official beer partner della società di Commisso. L’accordo vedrà il brand Birra Moretti (parte del gruppo The Heineken Company) diventare Official Beer Partner e fornitore delle strutture del Club Viola fino alla stagione 2027/28. Una collaborazione vincente che prende vita in due importanti touch point. Il nuovo Birra Moretti Sports Club dello stadio Artemio Franchi, una sala hospitality dall’ambiente confortevole e autentico, e i due innovativi Sports Bar all’interno del Viola Park, teatro dei frequentatissimi Watch Party in occasione delle partite della Fiorentina in trasferta.

La community Viola potrà scoprire e gustare l’offerta del brand con il mitico Baffo grazie a una fornitura capillare gestita insieme a Prinz Beverage, un’eccellenza della distribuzione Food&Beverage a Firenze e in Toscana. Una partnership che ha l’obiettivo di celebrare i luoghi simbolo dell’esperienza Viola attraverso attività dedicate al pubblico sia in occasione del matchday che durante la settimana.