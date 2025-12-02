Gosens torna a correre: il leader viola punta la gara col Sassuolo
Robin Gosens lavora per tornare a disposizione contro il Sassuolo. Questa la notizia del martedì in casa Fiorentina. Il difensore tedesco, tornato ad allenarsi in gruppo, farà il possibile per recuperare la forma migliore ed essere convocato sabato pomeriggio contro i neroverdi. Nei prossimi giorni Paolo Vanoli valuterà le sue condizioni fisiche per capire la fattibilità di un ritorno considerato fondamentale non solo dal punto di vista tecnico ma anche psicologico. La squadra ha più che mai bisogno dei suoi punti fermi.
Gosens si era infortunato il 29 ottobre contro l'Inter, uscendo dal campo nella ripresa. L'esterno classe '94 aveva riportato un problema alla coscia piuttosto invasivo, non a caso si è dovuto assentare per le successive sei gare tra campionato e Conference League.
