Tra un mese il mercato e c'è anche l'esterno nel mirino: da Boga a Eguinaldo, tutte le ipotesi

"Vorrei cambiare modulo ma questa squadra non ha esterni". Così ha parlato Paolo Vanoli pochi giorni fa. Sono stati fatti partire tutti in estate, da Sottil a Zaniolo, passando per Ikonè e il jolly Beltran. Nessuno aveva mai entusiasmato, anzi in vari casi la delusione era stata totale. Ma ora la Fiorentina si ritrova a invocarne almeno uno. Che a questo punto potrebbe essere cercato sul mercato. Proprio per avere un'arma in più, per variare il modulo e magari per aggiungere un po' di imprevedibilità ad un gioco che peraltro stenta a decollare. La sensazione è che - anche per esigenze economiche - per far entrare un esterno potrebbe partire un giocatore del pacchetto avanzato.

Le ipotesi, c'è anche Boga - In questo momento il club è concentrato sul presente ma il mercato è sempre più alle porte: tra un mese, il due gennaio, inizia ufficialmente la sessione invernale delle operazioni e se è vero che il numero degli interventi sarà anche legato ai risultati di questo decisivo dicembre, la Fiorentina deve prendere in considerazione varie ipotesi, anche sull'esterno. Tra i nomi che potrebbero essere sondati (non parliamo in questo caso di trattative) c'è pure quello di Jeremie Boga, vecchia conoscenza del calcio italiano visto che ha giocato quattro anni nel Sassuolo (98 presenze e 18 gol) e una stagione nell'Atalanta (33 presenze e due gol). Ora è al Nizza, ma proprio nelle ore scorse Boga, insieme al suo compagno di squadra Moffi, è stato preso di mira da un gruppo di tifosi mentre scendevano dal pullman del club dopo la sconfitta con il Lorient: per loro calci, schiaffi e sputi. L'episodio ha lasciato il segno su Boga che a questo punto molto difficilmente continuerà con il Nizza: l'impressione è che il club transalpino possa farlo partire a prezzo di saldo o in prestito. L'ex Sassuolo è stato tra l'altro a lungo un obiettivo viola nelle estati scorse. Al Sassuolo che la Fiorentina affronterà sabato c'è invece Laurientè, pure lui vecchio pallino dei viola, ma con un costo intorno ai venti milioni. Un altro elemento che potrebbe essere sondato dalla Fiorentina è Benjamin Dominguez del Bologna: nei giorni scorsi è stato reinserito in lista Uefa al posto dell'infortunato Freuler ma finora ha trovato davvero poco spazio nella squadra di Italiano (in campionato solo sei presenze per un toltale di 240 minuti) I sogni (forse) irrealizzabili - Ci sono quei giocatori che per talento ed età accendono la fantasia: Agustin Giay del Palmeiras, argentino classe 2004. E' un terzino destro che ha capacità di giocare anche come esterno d'attacco con grandi doti di velocità e resistenza. E' stato seguito in estate dalla Roma e ora lo ha messo nel mirino anche l'Inter ma servono una ventina di milioni. Altro nome, quello di Mathys Tel, attaccante che può fare pure l'esterno, di proprietà del Tottenham che però lo ha escluso dalla lista Champions: sarebbe un'operazione fattibile solo se gli Spurs aprissero al prestito (è stato pagato 50 milioni...). Tra le possibilità anche Eguinaldo dello Shakyhar, valutato 12 milioni ma seguito pure da Roma e Atletico Madrid.