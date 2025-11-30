Atalanta-Fiorentina 2-0, rivivi la diretta testuale del match
20:06 - Con la fine del match, si chiude anche il live testuale di FirenzeViola.it. Restate connessi per notizie e voci dalla New Balance Arena.
94'- Termina qui il match, Atalanta batte Fiorentina per 2-0.
93'- Imbucata di Sulemana per Krstovic fermato però in posizione di fuorigioco.
90'- Saranno 4 i minuti di recupero.
90- Destro da fuori area di Krstovic che termina sul fondo.
87'- Cambio nell'Atalanta, Kolasinac prende il posto di Hien.
86'- Occasione per l'Atalanta. Cross di De Ketelaere dalla destra che trova sul secondo palo Zalewski. Il polacco rientra sul destro e calcia in porta chiudendo sul primo palo senza trovare la porta complice anche una deviazione.
84'- Sinistro su punizione di Mandragora che dalla distanza calcia forte ma non inquadra la porta.
84'- Ammonito Hien per un fallo ai danni di Moise Kean.
79'- Ultimi cambi per la Fiorentina con Ndour e Richardson che entrano al posto di Piccoli e Sohm.
76'- Altro doppio cambio per l'Atalanta con Krstovic e Sulemana che entrano al posto di Lookman e Scamacca.
76'- Palo di Kean! Traversone su punizione di Mandragora dalla trequarti di destra e colpo di testa di Moise che impatta benissimo il pallone, lo indirizza sul secondo palo e viene però fermato dal legno. Viola anche sfortunati.
75'- Altro cambio nella Fiorentina, Comuzzo prende il posto dell'ammonito Pablo Mari.
71'- Fiorentina che prova a cercare un varco per riaprire il match, Atalanta però che si difende ora compatta per evitare di subire il gol.
69'- Ammonito Pablo Mari per una trattenuta ai danni di Scamacca.
67'- Doppio cambio anche nell'Atalanta, escono Zappacosta e Ederson ed entrano Zalewski e Pasalic.
64'- Ancora Fiorentina! Colpo di testa di Kean che da calcio d'angolo incorna bene il pallone indirizzandolo sul secondo palo. La sua conclusione viene però salvata sulla linea dalla difesa della Dea.
64'- Doppio cambio per la Fiorentina, entrano Gudmundsson e Fortini per Dodo e Fagioli.
63'- Occasione per Dodo! Lanciato in campo aperto il terzino brasiliano dei viola in uno contro uno con Zappacosta dopo una serie di finte calcia verso la porta. Il suo destro viene però deviato e termina in angolo.
61'- Angolo battuto dalla Fiorentina con Fagioli che trova al limite dell'area Mandragora. Il sinistro del centrocampista viola viene però ribattuto.
59'- Ammonito Pongracic per una trattenuta ai danni di De Ketelaere.
58'- Ci prova Parisi da fuori area. Il suo sinistro è però respinto dalla difesa dell'Atalanta.
57'- Destro dalla lunghissima distanza di Scamacca che finisce altissimo sopra la traversa.
54'- Momento di grande difficoltà della Fiorentina. Traversone di Lookman per l'inserimento di De Roon il cui colpo di testa viene respinto da De Gea.
52'- Raddoppio dell'Atalanta. Angolo battuto dai nerazzurri, colpo di testa di De Ketelaere che viene respinto da De Gea ma sulla ribattuta il più veloce ad arrivare è Lookman che deposita in rete.
51'- Traversone dalla destra di Bellanova messo in angolo dalla Fiorentina.
48'- Destro da fuori area di Kean che termina alto sopra la traversa senza impensierire Carnesecchi.
48'- Combinazione Scammacca-De Ketelaere e conclusione di quest'ultimo che viene ben bloccata a terra da De Gea.
47'- Subito occasione per la Fiorentina! Traversone di Ranieri da fondo, spizzata di Piccoli sul primo palo e palla che arriva al centro a Kean che da buonissima posizione non colpisce bene disturbato da un avversario consegnando palla a Carnesecchi.
45'- Riparte il match. Nessun cambio nelle due formazioni.
INTERVALLO
45'+1'- Termina sul risultato di 1-0 il primo tempo tra Atalanta e Fiorentina.
45'- Segnalato 1 minuto di recupero.
45'- Fiorentina che dopo il gol fortunoso dell'Atalanta balla in difesa. Errore in impostazione dei viola, recupero palla dei nerazzurri che portano a calciare dal limite dell'area Lookman. Il destro del nigeriano termina però fuori anche se non di molto alla sinistra di De Gea.
41'- Gol dell'Atalanta. Tentativo di cross dalla trequarti di destra di Kossounou che diventa di fatto una conclusione in porta e beffa De Gea sul secondo palo.
38'- Colpo di testa di Djimsiti su una punizione in trequarti offensiva dell'Atalanta che termina sopra la traversa della porta difesa da De Gea.
37'- Risponde subito l'Atalanta! Azione personale di De Ketelaere che calcia di sinistro dal limite sul secondo palo. Bravo De Gea a respingere a mano aperta.
36'- Occasione Fiorentina! Imbucata di Sohm per Piccoli che dal limite sinistro dell'area piccola calcia incrociando con il mancino trovando la parata di piede di Carnesecchi.
31'- Azione personale di De Ketelaere che salta due avversari e calcia verso la porta di De Gea. Il suo tiro però è ribattuto dalla difesa viola.
30'- Bella palla in verticale di Fagioli per Parisi che dalla sinistra si incunea in area di rigore ma non riesce a crossare al centro il pallone per la chiusura della difesa dell'Atalanta.
27'- Occasione Atalanta! Lookman imbuca dal limite dell'area di rigore per Zappacosta che da posizione defilata prova a battere sul primo palo De Gea, bravo ad opporsi con i piedi e a salvare la Fiorentina dall'1-0.
25'- Bella percussione palla al piede di Pongracic che arriva al limite dell'area dell'Atalanta ma sbaglia l'imbucata per Kean con il suo filtrante che arriva direttamente tra le braccia di Carnesecchi.
24'- Fiorentina che sta provando a prendere campo con il palleggio ma non riesce ancora a trovare la via giusta per rendersi pericolosa.
20'- Imbucata di Pablo Mari sulla sinistra per l'inserimento in area di Sohm che colpisce malissimo e spedisce il pallone sul fondo.
18'- Uno contro uno in area di rigore di Lookman con Pongracic. Il difensore viola tiene botta e mette in angolo.
17'- Prova riaffacciarsi nella metà campo avversaria la Fiorentina con Dodo il cui traversone di mancino è però troppo lungo per i compagni e termina sul fondo.
16'- Sinistro debole e senza pretese da fuori area di Koussounou che non impensierisce De Gea e termina sul fondo.
13'- Ancora Atalanta! Destro da fuori di De Ketelaere respinto a mano aperta lateralmente da De Gea.
12'- Altra conclusione dell'Atalanta che prova a spingere offensivamente. Scamacca servito da De Ketelaere calcia forte ma centrale, facile la parata per De Gea.
10'- Traversone dalla destra di Bellanova ben controllato dalla difesa della Fiorentina che si appoggia a De Gea ed evita qualsiasi pericolo.
8'- Conclusione in area di rigore di Koussounou respinta dalla difesa viola.
7'- Atalanta che prova ad alzare il ritmo, Lookman imbeccato da De Ketelaere non controlla bene in area di rigore e per fortuna dei viola perde il possesso.
4'- Doppia occasione Fiorentina!!! Palla in verticale per Kean che a tu per tu con Carnesecchi si vede rimpallare la conclusione poi respinta dal portiere della Dea. Sulla respinta si avventa Piccoli che trova il secondo miracolo consecutivo del portiere nerazzurro.
2'- Giro palla Fiorentina e pressione alta da parte della squadra di casa.
1'- Partiti, è iniziata Atalanta-Fiorentina!
18:00 - Formazioni in campo, è tutto pronto! A breve il via.
17:55 - Ci siamo, le squadre stanno scendendo in campo, tra poco inizierà il match tra Atalanta e Fiorentina!
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
La Fiorentina si rituffa sul campionato dopo la sconfitta di giovedì in Conference League contro l’AEK Atene. La squadra di Vanoli affronterà alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta dell’ex tecnico viola Raffaele Palladino, con l'bbiettivo di portare a casa punti che gli permetterebbero di distanziare all’ultimo posto il Verona di Zanetti. Su FirenzeViola.it il racconto scritto del match, su Radio FirenzeViola la radiocronaca.
