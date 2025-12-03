La crepa che cambia tutto: a Reggio nasce la nuova Fiorentina di Vanoli

È solo una crepa, piccola ma decisiva: a Bergamo Paolo Vanoli ha lasciato intendere che, con una settimana piena di lavoro, può finalmente imprimere le sue idee alla Fiorentina. Idee che puntano ad allontanare la squadra dal 3-5-2, modulo ormai logoro e improduttivo, usato per mesi senza mai davvero funzionare. La gara di Bergamo ha confermato l’inadeguatezza di un sistema costruito su tanti centrali e nessun vero esterno offensivo. Vanoli sta pensando a una svolta immediata: già contro il Sassuolo potrebbe nascere una Fiorentina diversa. Il tecnico ha ammesso che mancano gli esterni, ma il recupero di Gosens sarà fondamentale per dare profondità. Da qui l’ipotesi del 4-4-1-1, con quattro terzini in campo (Parisi e Fortini bassi, Dodo e Gosens sulle fasce) per dare ampiezza e protezione a una difesa in difficoltà.

C’è anche un’altra strada: il 4-3-1-2, più verticale, con una mediana dinamica (Mandragora-Fagioli-Sohm) e Gudmundsson a illuminare Piccoli e Kean. L’unico punto fermo è la difesa a quattro, taglio netto col passato. E la squalifica di Pongracic può accelerare la transizione. Lo riporta stamani La Nazione.