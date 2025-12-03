"Tutti a Reggio Emilia!": la Curva Fiesole chiama a rapporto tutti per sabato

Dopo l'appello dei calciatori, Edin Dzeko su tutti, e della società, arriva la risposta dei tifosi, firmata Curva Fiesole. Con un comunicato pubblicato in serata, il tifo organizzato della Fiorentina invita tutti all'unità. E a partecipare alla trasferta di Reggio Emilia: "Tutti a Reggio Emilia", il titolo. "Nell'ora di sconforto e di vittoria', recita il nostro inno. L'amore incondizionato per la nostra maglia non conosce limiti" si legge sul comunicato.

"Firenze, come sempre ha fatto, risponderà presente con fierezza e orgoglio per uscire da questa situazione. Sabato tutti a Reggio Emilia con sciarpa e una bandiera, uniti e compatti verso un unico obiettivo: la vittoria! Avanti Curva Fiesole, Avanti Firenze!". Queste le parole, a tre giorni da una sfida delicatissima, quella in programma sabato alle ore 15 al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Una trasferta che vedrà almeno 2200 tifosi viola, anche se l'obiettivo è riempire il settore ospiti (capienza massima fissata a 4mila spettatori).