FirenzeViola Tra le parole di Dzeko, gli acciaccati e la tifoseria a fianco: come si arriva a Sassuolo-Fiorentina

vedi letture

Sono giorni, per non dire settimane, concitati in casa Fiorentina. La squadra di Vanoli non ha ancora centrato un successo in campionato e nell'era della Serie A coi tre punti a vittoria, mai nessuna formazione è riuscita a salvarsi dopo questo score in tredici giornate. La situazione non è certamente delle migliori neanche a livello ambientale e incombono due match cruciali per iniziare la scalata alla salvezza. Se infatti Juventus e Atalanta erano una coppia di partite che non lasciava trasparire ottimismo, Sassuolo e Verona sono necessariamente due occasioni da non fallire. Partendo, in ordine cronologico, da Reggio Emilia.

Come arriva la squadra

La Fiorentina farà visita ai neroverdi tra tre giorni, un po' incerottata ma con buona parte dell'organico a disposizione del tecnico. I dubbi restano su Robin Gosens, ancora non uscito dalla lesione di primo grado alla coscia sinistra che si porta dietro da diverso tempo. Anche oggi ha lavorato a parte, il suo rientro in gruppo tarda ad arrivare e un eventuale impiego per la gara di sabato è attualmente difficile da prevedere, con la possibilità più ottimista che riguarda la presenza in panchina. Ancora da valutare anche Jacopo Fazzini, out all'ultimo momento dal match contro l'Atalanta per un problema alla caviglia sopraggiunto nella sfida con l'AEK Atene: anche questo fastidio verrà rivalutato nei prossimi giorni, in avvicinamento alla partita del Mapei.

Come arriva la tifoseria

Detto degli acciaccati e dei ballottaggi che gioco-forza perplimono la testa di Vanoli, chi ha risposto ancora una volta presente è la tifoseria viola. Nonostante gli strascichi di questi giorni dopo le parole di Dzeko nel post partita di giovedì scorso e le nuove dichiarazioni del bosniaco direttamente dalla New Balance Arena con tanto di megafono, infatti, i sostenitori della Fiorentina accorreranno in massa anche a Reggio Emilia, dati gli oltre 2200 biglietti già venduti per il settore ospiti del Mapei - con l'obiettivo di arrivare al tutto esaurito di 4 mila -. Il momento rimane delicatissimo ma senza dubbio, chi sostiene Ranieri e compagni dagli spalti non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. E non lo farà mancare neanche sabato.