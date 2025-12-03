Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina.
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatoridi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaTra un mese il mercato e c'è anche l'esterno nel mirino: da Boga a Eguinaldo, tutte le ipotesi
Angelo GiorgettiPioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
