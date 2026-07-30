FirenzeViola Difesa rivoluzionata, ma non è finita qui: l'approfondimento di FirenzeViola.it

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La Fiorentina continua a ridisegnare la propria difesa e nelle prossime ore è pronta a mettere a segno un nuovo colpo. Dopo gli arrivi già ufficializzati, il club viola è vicino a chiudere per il giovane talento spagnolo Victor Valdepenas, che ha già sostenuto le visite mediche. Ma il mercato non riguarda solo gli acquisti: resta infatti aperto anche il fronte delle cessioni, con diverse trattative in corso e altri movimenti attesi nei prossimi giorni. Fronte uscite: liquidati Gosens, Comuzzo e Moreno, adesso tocca a Fortini che ricordiamo è in trattativa col Torino

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