Comuzzo al Torino: scelta giusta? Votate il sondaggio di FirenzeViola!

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Sarà Pietro Comuzzo il primo grande sacrificato del mercato viola. La Fiorentina e il Torino hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore (prestito oneroso a 1 milione di euro, diritto di riscatto fissato a 19 milioni). Un prestito appunto, per un calciatore su cui i viola puntano, ma in un futuro non prossimo evidentemente nonostante le due stagioni fatte in pianta stabile in prima squadra.

Vi chiediamo quindi cosa ne pensate della scelta della società (in accordo col calciatore): anche voi pensate che sia la soluzione migliore per il ragazzo e per la Fiorentina? Oppure pensavate che avrebbe potuto comunque far comodo ai viola, o che l'ideale sarebbe stato separarsi definitivamente? Votate il sondaggio di FirenzeViola.it

Pietro Comuzzo in uscita in prestito: siete d'accordo?