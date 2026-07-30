Moreno al Venezia, al riscatto sorride (poco) anche il Belgrano
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Si attende solo l'ufficialità per il difensore Matias Moreno che passa dalla Fiorentina al Venezia in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (alla prima presenza a gennaio). Quando l'ormai ex giocatore viola verrà riscattato dal club lagunare, ad una cifra complessiva di 6 milioni, anche il Belgrano avrà una piccola somma. Il club argentino aveva infatti mantenuto il 10% sulla plusvalenza in caso di futura rivendita.
La cifra al Belgrano
Considerando che la Fiorentina aveva pagato Moreno al Belgrano 5 milioni e che lo rivende ad un milione in più (compreso il prestito oneroso), è su questa differenza che sarà calcolato appunto la percentuale che andrà al club argentino che prenderà 100mila euro.
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