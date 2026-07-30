Moreno al Venezia, al riscatto sorride (poco) anche il Belgrano

Moreno al Venezia, al riscatto sorride (poco) anche il BelgranoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 17:22Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Pietro Lazzerini

Si attende solo l'ufficialità per il difensore Matias Moreno che passa dalla Fiorentina al Venezia in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (alla prima presenza a gennaio). Quando l'ormai ex giocatore viola verrà riscattato dal club lagunare, ad una cifra complessiva di 6 milioni, anche il Belgrano avrà una piccola somma. Il club argentino aveva infatti mantenuto il 10% sulla plusvalenza in caso di futura rivendita.

La cifra al Belgrano

Considerando che la Fiorentina aveva pagato Moreno al Belgrano 5 milioni e che lo rivende ad un milione in più (compreso il prestito oneroso), è su questa differenza che sarà calcolato appunto la percentuale che andrà al club argentino che prenderà 100mila euro.