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La Fiorentina non molla Thorstvedt: il punto sull'operazione col Sassuolo
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La Fiorentina è tornata a studiare il dossier Kristian Thorstvedt dopo averlo lasciato da parte per qualche giorno a causa di altre trattative e in attesa del rientro del calciatore dalle ferie post Mondiali. Lunedì il norvegese tornerà in Italia per rispondere alla convocazione del Sassuolo, mantenendo la ferma convinzione di voler lasciare i neroverdi e di proseguire la propria carriera italiana proprio in maglia viola. Tale volontà è già stata espressa a più riprese dal centrocampista nei confronti di Aquilani e del resto della dirigenza emiliana, ma nel frattempo, nella trattativa iniziata ma ancora non portata a conclusione dalle due parti, non sono stati fatti sostanziali passi in avanti.
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