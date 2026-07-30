FirenzeViola Meno due a Real Madrid-Fiorentina: il costo (alto) dei biglietti e le modalità d'acquisto

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Si avvicina l'amichevole tra blancos e viola, tra costi proibitivi e viaggi

Archiviata la tournée inglese con le amichevoli contro QPR e Watford, la Fiorentina si prepara a uno degli appuntamenti più prestigiosi del proprio precampionato. Mancano ormai soltanto due giorni alla sfida contro il Real Madrid di José Mourinho, in programma sabato 1 agosto alle ore 18 al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria.

I biglietti sono già in vendita esclusivamente sul sito testspiele.at e ai sostenitori viola sarà riservato il lato sud dello stadio. A far discutere è soprattutto il prezzo dei tagliandi, che parte da 77,50 euro, una cifra decisamente elevata per una gara amichevole, anche se il richiamo di una sfida contro il Real Madrid lascia prevedere un'ottima affluenza di pubblico: sono già circa 700 i tifosi viola previsti sabato. I biglietti sono disponibili sul sito testspiele.at. Per raggiungere il Wörthersee Stadion dal centro di Klagenfurt è possibile utilizzare il bus diretto in partenza da Heiligengeistplatz fino alla fermata Klagenfurt Stadion/Figarogasse: il tragitto dura circa dieci minuti e le corse sono previste ogni mezz'ora. In alternativa si può arrivare allo stadio con una passeggiata di 30-40 minuti oppure in auto in circa cinque minuti.