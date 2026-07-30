FirenzeViola Grosso accoglie Valdipeñas, tra voglia di andare veloce ed esperimenti sul modulo

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L'inizio della stagione non è lontano, la Fiorentina davanti ancora in costruzione ma Grosso non si perde d'animo e sperimenta anche nuovi moduli

Il terzino sinistro di ruolo, Victor Valdepeñas, si è già aggregato alla Fiorentina (in queste ore) nonostante l'acquisto non ancora ufficializzato. Segnale questo della voglia sua ma anche dello staff tecnico di avere il giocatore e lavorare con lui il prima possibile, portandolo poi, da ex, in Austria contro i suoi ex compagni del Real.

Voglia di non farsi trovare impreparati

Fabio Grosso, a quindici giorni dall'inizio ufficiale della stagione con la Coppa Italia, inizia a tirare le fila della preparazione in cui ha potuto valutare diversi giocatori e fatto diversi esperimenti, anche a causa delle assenze che ancora ci sono, soprattutto in attacco. La rosa della Fiorentina a fine agosto sarà sicuramente diversa, ma al momento il tecnico deve fare di necessità virtù per non rischiare di farsi trovare impreparato alla partenza a Ferragosto appunto.

Difesa e centrocampo quasi completi

Intanto appunto è arrivato il terzino sinistro di ruolo che mancava dopo gli addii di Gosens e Balbo, con Brescianini che si è messo a disposizione in quella posizione. Da domani dunque Valdipeñas inizierà a inserirsi in gruppo, tra qualche giorno tornerà a disposizione anche Pongracic e dunque il pacchetto difensivo sarà completo almeno nei suoi titolari. Idem a centrocampo dove c'è da capire solo se e quando arriverà Thorstvedt ma un'identità già c'è.

Attacco in costruzione e Grosso sperimenta un nuovo modulo

Dove Paratici deve togliere ancora tanti dubbi a Grosso è in attacco. Il tecnico è tranquillo, si fida ciecamente del direttore sportivo e sa che alla fine non lo deluderà ma certo i tempi stringono e così ieri è scattato l'esperimento su un nuovo modulo con il 4-3-2-1 con Gudmundsson e Atta sulla trequarti alle spalle di Piccoli (con il Real dovrebbe tornare Kean, ma c'è un punto interrogativo su entrambi i cnetravanti). Uno schema che tornerà utile al posto del 4-3-3 di difficile applicazione senza esterni di ruolo (e ieri era assente anche Jimenez). Insomma Grosso ha fretta ma di sicuro non si perde d'animo e fa con quel che ha, a costo di ricredersi sul suo modulo dichiarato anche in conferenza.