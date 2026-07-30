Matias Moreno è un nuovo giocatore del Venezia: le prime foto con la nuova maglia

Matias Moreno è un nuovo giocatore del Venezia: le prime foto con la nuova maglia
Oggi alle 21:50Primo Piano
di Redazione FV

Matias Moreno è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia. Il club lagunare ha annunciato l'arrivo del difensore argentino e sui propri profili social ha già pubblicato le prime immagini del nuovo acquisto in maglia arancioneroverde.

L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro, destinato a scattare al verificarsi di condizioni facilmente raggiungibili. La Fiorentina, inoltre, ha mantenuto il 50% sull'eventuale futura rivendita del calciatore.