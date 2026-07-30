FirenzeViola Dentro Dragusin a Valdepenas, fuori Comuzzo e Gosens: la rivoluzione difensiva

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Procede spedita la rivoluzione difensiva della Fiorentina: ecco Valdepenas, ora l'addio di Fortini e Dodo. Il punto della situazione

La Fiorentina prosegue la sua rivoluzione del reparto arretrato. L’ultima novità si chiama Victor Valdepenas: l’acquisto del difensore spagnolo è in fase di definizione in queste ore. Oggi ha svolto le visite mediche e firmerà un contratto di cinque anni, che prevederà una clausola rescissoria da 60 milioni se il Real Madrid non farà valere il diritto di recompra valido per tre anni e che potrebbe portare in dote 10-12 milioni di euro. Il classe 2007 si appresta diventare un giocatore viola.

Gli arrivi a raffica

Prima di Valdepenas erano arrivati Viery e Dragusin, così come Jimenez per la fascia destra. La rifondazione della difesa procede spedita. C’è da credere che i nuovi arrivi coincideranno coi titolari della stagione 2026-2027. Valdepenas è un centrale duttile, motivo per cui può essere impiegato serenamente sulla fascia sinistra. Nelle prossime settimane sarà tutto più chiaro: serviranno rodaggio, ambientamento e lavoro. Solo dopo sarà possibile capire le intenzioni dello staff sul suo conto.

Capitolo cessioni

Da non sottovalutare il capitolo cessioni, perché la Fiorentina sta comprando a oltranza (c’è pure Joao Mario in lista) ma deve necessariamente vendere. Liquidati Gosens, Comuzzo e Moreno, adesso tocca a Fortini che ricordiamo è in trattativa col Torino. La Viola chiede 10 milioni, i granata sono fermi a 5. Dodo piace al Napoli e alla Roma, ma nessuna delle due ha ancora spinto sull’acceleratore. C’è da credere che a breve Paratici e Goretti faranno in modo di dare una svolta anche alle uscite.