Dall'Inghilterra: Valdepenas è arrivato in ritiro. Da domani in Austria con la squadra
Non perde tempo Victor Valdepenas: il nuovo acquisto della Fiorentina, dopo le visite mediche sostenute oggi a Firenze, è partito per l'Inghilterra per raggiungere il ritiro della Fiorentina. Arrivato stasera a Teddington, domani si aggregherà alla squadra per poi partire insieme a Fabio Grosso e ai nuovi compagni per l'Austria. Sabato infatti è in programma a Klagenfurt l'amichevole contro il 'suo' Real Madrid, squadra da cui i viola lo hanno appena acquistato per 8 milioni (con il 50% della futura vendita a favore dei blancos, che detengono il diritto di recompra per altre tre stagioni).
Possibile quindi che possa già essere assieme al gruppo-squadra per la sfida contro il suo recentissimo passato, in programma sabato 1° agosto alle ore 18.
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