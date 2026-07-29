Calciomercato

Valdepenas in viola 'alla Nico Paz': domani fissate le visite mediche

Valdepenas in viola 'alla Nico Paz': domani fissate le visite mediche
Oggi alle 16:08Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Sono previste per domani le visite mediche di Victor Valdepenas con la Fiorentina, con il giocatore che già nella serata di oggi dovrebbe raggiungere Firenze. Il giocatore verrà acquistato dai viola a titolo definitivo per 8 milioni di euro, con gli spagnoli che tratterranno il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra valido per tre stagioni. Un'operazione che ricalca quella che nel recente passato ha permesso al Como di accogliere Nico Paz. 