Piccoli segnali: due gol per tornare a sperare nel centravanti della Fiorentina

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Dalle amichevoli estive si sa, è giusto prendere tutto con le pinze e con la dovuta cautela. È innegabile però constatare come soprattutto dalle due partite giocate in terra inglese contro il Queens Park Rangers e il Watford, sia emerso un Roberto Piccoli in netta crescita anche solo rispetto alla prima amichevole in famiglia giocata dai viola contro la primavera di Aurelio Andreazzoli. Due reti, contro Qpr e Watford, che lasciano ben sperare per il futuro prossimo di un attaccante reduce da una stagione più che negativa.

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