Zampacorta: "Grosso non è un pirla, sapeva che qualcosa non andava"

L'agente Dino Zampacorta, intervenuto ai microfoni di SportItalia, ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione della Fiorentina, soffermandosi anche sulla rottura tra Fabio Grosso e Paratici: "Grosso non è certo un pirla e conosce bene il calcio. Se è arrivato a chiedere a Paratici di essere esonerato, evidentemente aveva intuito che qualcosa non stesse funzionando". Zampacorta ha poi analizzato le difficoltà della rosa viola, facendo riferimento agli investimenti effettuati durante il mercato estivo: "La Fiorentina ha speso 150 milioni per acquistare calciatori di valore, che però sembrano non riuscire a trovare la giusta intesa tra loro.

In queste condizioni sarebbe complicato per chiunque trovare una soluzione, persino per Padre Pio". L'agente ha infine parlato delle possibilità di permanenza in Serie A della squadra viola: "Credo che alla fine la Fiorentina riuscirà a salvarsi, soprattutto perché quest'anno ci sono diverse squadre meno attrezzate che dovranno lottare per evitare la retrocessione. Commisso, però, non ha certamente investito 150 milioni con l'obiettivo di ritrovarsi a competere soltanto per la salvezza".