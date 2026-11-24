FirenzeViola Parliamoci ChiarA, dall’humus al Viola Park: l’umiltà (a parole) del pianeta Fiorentina

Le riflessioni del giorno dopo le gare dei viola, a cura di Chiara Andrea Bevilacqua

Dopo aver ascoltato le parole a caldo di Vanoli e quel passaggio sull’umiltà, mi chiedo se e come si possa lavorare su un simile aspetto. Mi permetto una piccola digressione. Lo stemma del liceo che ho frequentato a Milano riporta proprio la parola “humilitas”. Concetto latino che prende corpo da “humus” quindi terra e rimanda ad un qualcosa di poco elevato. Col tempo, semanticamente, si è fatto assumere al termine una connotazione che sposta il significato sul piano dei valori morali. Già allora mi sembrava lodevole l’intento ma paradossale la riuscita perché si trattava di una scuola privata, tra le migliori nel territorio. Una di quelle realtà in cui, se non hai come minimo il doppio cognome, un avo che sia stato padre costituente o un domestico diverso per ogni giorno della settimana, ti senti quasi a disagio. Comprendevo però, come detto, quella che il nostro direttore sportivo definirebbe la “mission”.

Da qui il parallelismo in chiave Fiorentina

Vanoli lamenta l’assenza di umiltà all’interno di un gruppo di giovani dal futuro promettente. Sicuramente conosce meglio lui di me le tecniche per arrivare allo stomaco della squadra, per stuzzicare l’orgoglio quel tanto che basta per dare il via ad un’inversione di tendenza. Lo fa, però, facendo indirettamente passare il messaggio che le responsabilità vadano tutte in un’unica direzione. Lo fa anche dopo aver definito più volte miracolosa la sua esperienza precedente su questa panchina.

La Fiorentina dei Commisso (Rocco prima e Joseph poi) non è mai stata umile

A partire dalle dichiarazioni che, negli anni, abbiamo raccolto da parte di dirigenti che via via son cambiati senza che cambiassero mai i contenuti. O lo stile. È dal 2019 che assistiamo a sgomitate non troppo discrete quando si tratta di prendersi meriti e a fughe collettive quando, invece, serve qualcuno che si assuma la responsabilità di spiegare cosa non funziona e perché. Nessuno parla mai di niente, a meno che ci sia la giusta occasione per darsi da solo una pacca sulle spalle e compiacersi di qualcosa che viene venduto come un risultato utile alla crescita del club. Perfino il centro sportivo, fiore all’occhiello di questa gestione, tra i più moderni e affascinanti al mondo, rimanda un’immagine che è distante anni luce da ciò che siamo ormai diventati all’interno del sistema calcistico.

Il centenario

Si potrebbe guardare anche alle celebrazioni del centenario per rimarcare il concetto alla base di questa riflessione. A partire dallo spettacolo coi droni arrivando fino al tenore vicino ai potenti del globo. Uno ammira il manto del Franchi il 29 agosto scorso, resta ammaliato visitando il Viola park, poi si sofferma sulla classifica attuale e sulle ultime otto stagioni. E resta interdetto. Si continua a voler raccontare una favola incuranti del fatto che si parli di un mondo che non esiste più. Tornando al nucleo di questo mio ragionamento mi trovo a chiedermi, prima di tutto, se questa fantomatica umiltà sia “allenabile”. In seconda battuta, guardando nel complesso allo stato dell’arte fiorentino, siamo sicuri ci sia qualcuno in grado di scendere coi piedi per terra e provare a trasmetterla?