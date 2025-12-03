Da profezia a 'maledizione': quel "manca poco" che la Fiorentina continua a ripetere

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it anche quella che racconta lo stato d'animo e le parole all'interno della società Fiorentina: “Manca poco!”. Due parole che, in casa viola, non hanno portato più di tanto bene nel recente passato ma che anche nelle ultime ore sono risuonate quasi come se fossero portatrici di qualcosa di profetico. E di positivo. Le ha pronunciate ieri il direttore generale Alessandro Ferrari, con la speranza di annunciare una svolta imminente della squadra viola, a partire dalla sfida di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma prima di lui le aveva utilizzate anche Stefano Pioli (il tutto appena due mesi fa), prima di cinque partite da incubo che portarono alla sua cacciata.

Ieri Ferrari ha voluto dare fiducia all’ambiente, sull'onda del "patto" stabilito tra squadra e tifo viola dopo la sconfitta di Bergamo: “Mister Vanoli è arrivato e si è calato subito nella parte: è ad un passo da avere la chiave di lettura nella testa dei giocatori. Ripeto, siamo ad un passo dall’uscire da questa situazione”. Il déjà-vu è stato inevitabile: il 28 settembre, infatti, Stefano Pioli commentava l’ennesimo pareggio deludente - lo 0-0 nel derby con il Pisa - dicendo: “Manca poco per vedere la mia Fiorentina: dobbiamo concedere qualcosina in meno ma oggi abbiamo prodotto qualcosa in più”.

