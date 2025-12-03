Vanoli e la promessa fatta ai tifosi: "Stiamo lottando e ne usciremo insieme"

vedi letture

Dalla cena di Natale avvenuta ieri sera al Viola Park, arrivano le parole del Dg della Fiorentina Alessandro Ferrari e del tecnico Paolo Vanoli. Durante la serata Ferrari ha parlato così ai microfoni ufficiali del club gigliato: "Vi ringrazio perché siete vicini alla Fiorentina in un momento difficile. Abbiamo vissuto una ragazza speciale con questi ragazzi unici del QuartoTempo. Qui c'è sempre una bella atmosfera, grazie ai nostri ragazzi che domenica hanno avuto forza e modo di unirsi con la nostra Curva. Questo è il messaggio che vogliamo dare, unità. Grazie anche alle ragazze che stanno facendo un campionato eccezionale, così come i ragazzi del settore giovanile. Ma un grazie speciale per la prima squadra maschile, domenica dopo la partita ho visto tante manifestazioni di rabbia, qualche lacrima e qualche urlo in più, ma tutti con la stessa grinta e la stessa voglia che ci sta portando Paolo Vanoli.

Così invece Paolo Vanoli: "Avevo lasciato la Fiorentina allo stadio, ci si allenava ai Campini, vedo adesso il Viola Park e sono emozionato per questo. Ne approfitto per ringraziare chi mi ha portato qua, Ferrari, Goretti ma anche la famiglia Commisso. Ringrazio tutti voi, stiamo attraversando un momento difficile, che nessuno si aspettava, ma penso che insieme a questi ragazzi che passo dopo passo stiamo lottando per uscire e lo faremo, è una promessa che abbiamo fatto ai tifosi".