Tra mercato e campo: Parisi scaccia le voci e prova a prendersi la Fiorentina

vedi letture

Nel mercoledì di FirenzeViola.it spazio anche a un focus su Fabiano Parisi: l'infortunio di Robin Gosens, out dalle partite della Fiorentina dalla trasferta di San Siro contro l'Inter per un problema muscolare, è stato accolto dall'ambiente viola come uno dei tanti problemi in mezzo ad un periodo nero con anche l'annessa sconfitta contro il Lecce e l'esonero di Stefano Pioli. Chi invece ha approfittato positivamente della situazione è stato certamente Parisi che, soprattutto da quando è arrivato Paolo Vanoli sulla panchina viola ha ritrovato fiducia e prestazioni convincenti giocando proprio sulla corsia di sinistra.

L'ex Empoli chiaramente in questi due anni e mezzo a Firenze non ha mantenuto le promesse e non ha replicato quanto di bello fatto vedere al Castellani finendo ai margini della squadra con due allenatori diversi (Italiano e Palladino) e in non convincendo neanche in questo avvio di stagione sotto la gestione Pioli.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO INTEGRALE.