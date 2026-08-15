Coppa Italia, il tabellone della Fiorentina: ora una tra Pisa ed Empoli, poi il Napoli
La Fiorentina ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura in Coppa Italia, superando il Benevento per 4-1 al Franchi e conquistando così l'accesso ai sedicesimi di finale. Un successo netto che permette ai viola di guardare già al prossimo appuntamento della competizione e a un tabellone che, potenzialmente, può regalare sfide affascinanti.
La prossima avversaria della squadra di Fabio Grosso uscirà dalla sfida tra Pisa ed Empoli, inserita nel secondo turno della competizione e in programma a settembre. La Fiorentina, in virtù della propria posizione nel tabellone, affronterà quindi la vincente di quel confronto in casa, con la gara dei sedicesimi prevista tra il 2 e il 15 settembre.
Il percorso della squadra viola è già delineato anche oltre i sedicesimi. In caso di ulteriore qualificazione, agli ottavi potrebbe profilarsi una sfida di altissimo livello contro il Napoli, una delle otto teste di serie che entreranno direttamente in gioco a dicembre.Un cammino dunque tutt'altro che banale, ma che offre alla Fiorentina l'opportunità di puntare con convinzione sulla Coppa Italia. Dopo il poker al Benevento, il primo ostacolo è superato: ora resta da conoscere il prossimo avversario tra Pisa ed Empoli, prima di pensare eventualmente al Napoli e alle grandi sfide della fase finale.
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