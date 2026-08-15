Commisso e le parole raccolte da FV con il siparietto su Cristiano Ronaldo

Commisso e le parole raccolte da FV con il siparietto su Cristiano Ronaldo
Oggi alle 13:40Notizie di FV
di Redazione FV

Protagonista indiscusso dell'esordio ufficiale stagionale della Fiorentina contro il Benevento in Coppa Italia, Giuseppe Commisso ha raccolto grande entusiasmo da parte degli oltre 15mila tifosi accorsi al Franchi. Prima della partita il presidente, arrivato insieme alla madre Catherine, non ha potuto fare a meno di andare a salutare i tifosi festanti, e con loro si è anche intrattenuto per qualche battuta. Tra queste, come mostra il video di Firenzeviola.it, anche un sorriso a proposito di Cristiano Ronaldo, richiesto da un tifoso. Commisso ha risposto, con il sorriso tra le labbra: "I like this guy". Tradotto: "Quel ragazzo mi piace". Ecco il video:

Giuseppe Commisso prima di Fiorentina-Benevento: