Fiorentina, Joao Mario e Atta non preoccupano: oggi le valutazioni

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La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo dopo gli acciacchi accusati da Joao Mario e Arthur Atta nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Benevento. I due nuovi acquisti erano stati costretti a lasciare il campo durante la gara, ma le prime indicazioni emerse nella serata di ieri non sembrano destare particolare preoccupazione in vista dell'inizio del campionato. Da valutare come si presenteranno oggi al campo d'allenamento all'indomani della partita ma dallo staff medico non emergevano rischi di infortuni particolarmente gravi, con tutti gli scongiuri del caso.

Joao Mario è stato sostituito all'intervallo inserendo Dodô al suo posto. Una sostituzione dettata soprattutto dalla prudenza, considerando anche il momento della stagione e il caldo che ha caratterizzato la serata del Franchi. Situazione simile per Arthur Atta, che ha avuto un ruolo decisivo già dopo appena due minuti, quando ha recuperato il pallone da cui è nata l'azione dell'1-0 di Gudmundsson. Il francese è stato poi sostituito al 65' e al suo posto è entrato il giovanissimo Federico Croci.