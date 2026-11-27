FirenzeViola Clamoroso Arsenal Women! Si è dimessa l’allenatrice Renée Slegers. Gunners in cerca di un rimpiazzo

La coach olandese ha rassegnato le dimissioni dopo il pareggio interno all'Emirates contro il West Ham di Rita Guarino. Sostituto atteso a ore

La Londra del calcio femminile è in subbuglio. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio dell’Arsenal Women delle dimissioni dell’allenatrice olandese Renée Slegers. L’ex centrocampista ha deciso di lasciare le Gunners a seguito dell’ennesimo risultato deludente. Prima della pausa il suo Arsenal aveva impattato all’Emirates 0-0 contro il modesto West Ham Women guidato da Rita Guarino. Al termine di diversi giorni di riflessione la trentasettenne ex giocatrice ha deciso di lasciare il club di North London. Le lacrime di Alessia Russo e di altre sue compagne al termine del pari a reti bianche contro le Hammers sono state il punto di non ritorno per Slegers.

Secondo le indiscrezioni dei media britannici, l’Arsenal era disposto a concedere ancora tempo alla coach ma la stessa olandese ha deciso di sua spontanea iniziativa di farsi da parte, consegnando le proprie dimissioni nelle mani del club. Assieme a lei si è fatto da parte uno dei membri del suo staff Aaron D’Antino. La squadra, con molte assenze dovute agli impegni per le Nazionali, è stata affidata ad un altro membro dello staff di Slegers: Melissa Clarke-Reed, che dirigerà gli allenamenti delle Gunners fino all’arrivo di un sostituto. Renée per il momento rimarrà ferma in attesa di un altro incarico da accettare. Potrebbe essere un’ottima occasione anche per i club italiani.

Renée Slegers arrivò all’Arsenal Women nel settembre 2023 come vice di Jonas Eidevall. Un anno dopo la donna divenne prima allenatrice a seguito delle dimissioni di Eidevall e firmò un ricco rinnovo con l’Arsenal fino al 2029. In quella stessa stagione, sebbene in campionato abbia faticato molto, Slegers riuscì a portare l’Arsenal in finale di Champions League vinta poi 1-0 contro il Barcellona di Bonmatì e Putellas nella finale del Josè Alvalade di Lisbona.

I risultati non eccelsi di inizio stagione in campionato e il fatto che la squadra ormai sembrasse non risponderle più, hanno infine condotto all’esito delle dimissioni. Al momento Russo e compagne sono seste in campionato a dodici lunghezze dal Chelsea capolista. Non sono bastati i buoni risultati ottenuti in chiave europea come le vittorie contro Koge, Benfica e i pareggi contro Paris FC e Barcellona al Camp Nou. L’olandese ha rimesso il suo mandato e ora si attende il sostituto o la sostituta che l’Arsenal nominerà a stretto giro. Cala così il sipario sull’era Slegers che aveva riportato l’Arsenal Women sul tetto d’Europa. L’allenatrice lascia inoltre l’Arsenal con una finalissima in bacheca vinta contro il Corinthians e con la certezza della qualificazione al primo Mondiale per club Femminile che si terrà negli Stati Uniti.