FirenzeViola Gioca bene, gioca male, Cher Ndour sempre titolare. Per Vanoli è intoccabile

Il centrocampista classe 2004 è un vero e proprio fedelissimo dell'allenatore Paolo Vanoli, che fatica nel riuscire a rinunciarci.

Cher Ndour è uno degli argomenti più divisivi nel mondo Fiorentina da ormai oltre un anno a questa parte. Colpa probabilmente di una compartecipazione di eventi, che ha visto il centrocampista classe 2004 riuscire a imporsi da titolare nelle gerarchie proprio quando la squadra viola ha iniziato a faticare, globalmente. In molti hanno finito con il creare un'associazione (volontaria? Non?) diretta tra le due cose.

Se c'è un intoccabile, è lui

Il rapporto tra le prestazioni di Ndour e quelle della squadra intera non hanno e non possono avere una correlazione diretta, fosse anche solo per il tenore differente tra singolo e collettivo. Per quanto ultimamente anche lui si sia lasciato trascinare nel vortice delle difficoltà. Tanto che qualcuno si chiede come sia possibile che gli altri interpreti del centrocampo ruotino tutti (tra i quali anche qualcuno per via di fattori esterni, vedi Atta) ma lui sia al limite dell'intoccabile. Sta al giocatore fornire al più presto una risposta sul piano pratico.

La formula dell'acquisto dal PSG

Ndour ha fatto il suo arrivo a Firenze nel calciomercato di gennaio 2025, quando ancora nella posizione di direttore sportivo c'era Daniele Pradè e in panchina Raffaele Palladino. Altri tempi. Con il tecnico di Mugnano, in realtà, il feeling non è mai scattato veramente. Cosa che invece è successa soprattutto con Vanoli, del quale Ndour sembra una sorta di feticcio. Per portarlo a Firenze, i gigliati hanno versato 5 milioni di euro e riservato il 50% sulla futura rivendita al PSG.