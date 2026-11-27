Ceccarini: "Il centrocampo per Udine è già fatto. Non metterei Gonçalves mezzala"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina in vista della partita di domenica in casa dell'Udinese: "Mettere Atta dall'inizio sarebbe un grandissimo rischio. Oulai dipende da quando e come rientra, questo potrebbe essere un motivo di riflessione. Abbiamo già visto con Mastantuono che quando ci sono viaggi così lunghi il giocatore che torna non è lo stesso rispetto a quando resta ad allenarsi al Viola Park. Vanoli potrebbe fare questa riflessionem, ed essendo cinque i giocatori a centrocampo in rosa ne rimangono tre: Ndour, Fagioli e Brescianini. Visto che io credo che giocherà a tre li vedo tutti in campo. In caso di centrocampo a due invece uno andrebbe in panchina"

Gonçalves mezzala? "A me piace essere offensivi, ma se si dice che si vuole cercare equilibrio e si mette Gonçalves mezz'ala con tre punte ci si sbilancia molto. Io avevo capito che non era questo che si voleva, al portoghese così poi si chiederebbe un lavoro diverso. Li non può fare quello che fa quando gioca trequarti, deve aiutare anche gli altri due a centrocampo e per me non è nelle condizioni di fare quel ruolo per novanta minuti".