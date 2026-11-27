Marinozzi: "La frase di Vanoli la meno umile di sempre. Prenda spunto da Fabregas"

Andrea Marinozzi, telecronista di Dazn, ha parlato nel corso di 'L'ascia raddoppia' dagli studi di Cronache di Spogliatoio rilasciando queste dichiarazioni sulla Fiorentina: "Nel calcio la comunicazione fatta bene è molto importante. Fabregas l'altro giorno ha parlato delle pressioni sui giocatori e lui ha risposto che oggi ce ne sono molte di più, anche provenienti dai social per esempio. Ha anche detto che lui ha l'obiettivo di portare serenità ai ragazzi ed è per questo che la comunicazione verso l'esterno deve proteggere lo spogliatoio. Se l'allenatore dice che i calciatori hanno giocato male, anche i tifosi sono più portati ad offenderli. Chivu è un altro che difende sempre i suoi.

Perché i grandi allenatori come Luis Enrique e Guardiola esaltano sempre l'avversario che li batte? Anche Fabregas ha detto che l'Udinese potrebbe giocare in Premier e che Alvini è un genio del calcio, questo per non dire che era insoddisfatto delle prestazioni dei suoi. Poi lontano dalle telecamere l'avrà sicuramente detto, ma verso l'esterno porta un messaggio diverso. Se quando parli sbatti i pugni sul tavolo magari conquisti i tifosi ma perdi i calciatori che poi sono quelli che vanno in campo. Questo è uno spunto che mi ha dato Vanoli: la frase sull'umiltà è la meno umile di sempre. E in questo modo crei una distanza che non porta benefici, che non va bene".