FirenzeViola Difesa a tre, sì o no? Vanoli riflette ma deve fare i conti con una coperta sempre più corta dietro

Dopo la sconfitta di Monza, la Fiorentina è chiamata a ritrovare equilibrio e certezze, anche attraverso una possibile revisione del proprio assetto tattico. La fiducia della società nei confronti di Paolo Vanoli è stata confermata, ma dalla dirigenza è arrivata anche la richiesta di maggiore solidità in vista dei prossimi impegni, a partire dalla trasferta di Udine. Per domenica si va verso un ritorno al 4-3-3, ma all'orizzonte potrebbe esserci una soluzione ancora diversa: la difesa a tre, un sistema che appartiene alla storia tattica dell'allenatore viola e che potrebbe prendere forma con il recupero degli uomini attualmente indisponibili. Un cambiamento che avrebbe conseguenze anche sulle gerarchie, con possibili benefici per alcuni giocatori e nuove decisioni da prendere soprattutto a centrocampo. E non mancano gli intrecci con il futuro della panchina e le prossime strategie di mercato. Su FirenzeViola.it ecco il focus tattico:

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO INTEGRALE