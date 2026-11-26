Monza-Fiorentina, chi si salva tra i viola al Brianteo? Vota il sondaggio!
Lunedì la Fiorentina è incappata in una brutta serata a Monza, subendo la sconfitta per 3-0 e il sorpasso in classifica della squadra di Juric. Ancora tre gol subiti (doppietta di Varela e sigillo finale di Robinsons) e nessuno fatto, in una notte che ha aperto una nuova crisi viola, con la squadra in ritiro anticipato da giovedì. Come sempre vi chiediamo di scegliere il vostro Mvp della gara. Vota il sondaggio di FirenzeViola per dire quale giocatore viola salvi dalla debacle.
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FirenzeViolaViviano netto: "Via Vanoli se perde a Udine. Tudor sarebbe l'ideale, il ritiro ora non ha senso"
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
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