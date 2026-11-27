FirenzeViola Dall'Udinese a Natale senza fermarsi: il piano della Fiorentina per rialzarsi

La Fiorentina prova a ripartire dal Viola Park. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Monza, la squadra di Paolo Vanoli ha iniziato ieri il ritiro nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, una scelta voluta per compattare il gruppo e preparare nel migliore dei modi la delicata trasferta contro l'Udinese. Una partita che rappresenta molto più di una semplice occasione di riscatto: per i viola comincia infatti un periodo particolarmente intenso, nel quale non ci sarà praticamente tempo per fermarsi fino alle festività natalizie.

Cinque partite in poco più di tre settimane

Il primo appuntamento sarà domenica al Bluenergy Stadium contro l'Udinese e forse è il più importante perché dopo il ko di Monza, un'altra pessima prestazione sarebbe una mazzata difficile da digerire. Poi la Fiorentina tornerà al Franchi lunedì 7 dicembre alle 20.45 per affrontare il Cagliari, prima di un'altra trasferta, quella di domenica 13 dicembre alle 18 sul campo del Parma. Il calendario proporrà quindi mercoledì 16 dicembre gli ottavi di finale di Coppa Italia a Napoli. Infine, domenica 20 dicembre alle 12.30, il Franchi ospiterà il derby dell'Appennino contro il Bologna, ultima partita prima di Natale e ultimo impegno del 2026. Cinque gare in 21 giorni, con tre appuntamenti di campionato particolarmente delicati per la classifica e una sfida a eliminazione diretta in Coppa Italia.

Il confronto con la passata stagione

Un calendario impegnativo, ma che presenta una differenza importante rispetto a quello affrontato dalla Fiorentina nello stesso periodo della scorsa stagione. Nel dicembre 2025, infatti, la squadra viola era ancora impegnata in Conference League e aveva dovuto alternare gli appuntamenti italiani a quelli europei. Tra il 30 novembre e il 21 dicembre erano arrivate le sfide contro Atalanta, Sassuolo, Dinamo Kiev, Verona, Losanna e Udinese: sei partite in poco più di tre settimane, con due trasferte europee e due impegni ravvicinati in campionato. Quest'anno il numero degli appuntamenti sarà leggermente inferiore, cinque contro sei, ma il peso specifico delle gare sarà comunque notevole. Soprattutto perché anche questa volta la Fiorentina si presenta a questo ciclo con una classifica complicata e la necessità di raccogliere punti preziosi. Il ritiro al Viola Park rappresenta così il primo passo di un percorso nel quale serviranno continuità, concentrazione e risultati. Prima di Natale, per Vanoli e i suoi, non ci sarà spazio per altri passi falsi.