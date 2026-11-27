A Monza si salva solo Jimenez, Oulai subito dietro: i risultati del Top FV
Più che di migliore in campo, è corretto parlare di "quello che si salva di più". È Alex Jimenez l'unico viola salvato dai tifosi, nel consueto sondaggio Top FV lanciato dalla nostra redazione dopo le partite, in merito alla nefasta serata di Monza. Lo spagnolo viene eletto come più convincente tra i calciatori della Fiorentina scesi in campo al Brianteo, con una netta preferenza: ben il 71% dei votanti (715 in totale).
Agli altri restano le briciole, com'è normale che sia dopo una gara che definire da dimenticare è quasi insufficiente. Alle spalle di Jimenez l'unico giocatore che strappa un minimo di consensi è Christ Inao Oulai, scelto da un 12% di pubblico. Non inguardabile la sua prestazione in Brianza, a differenza di praticamente tutti gli altri. Prossimo giudizio al post gara di Udinese-Fiorentina, appuntamento da non fallire per le prospettive del resto della stagione.
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