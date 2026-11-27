Galli da Doha: "Croci ragazzo serio, qui sono "il pres". Fiorentina, c'è anche sfortuna"

Direttamente da Doha, dove segue l'Italia Under 17 al Mondiale di categoria, l'ex viola Giovanni Galli ha parlato a RTV38: "Oggi giorno di riposo dopo aver completato il girone di qualificazione con tre vittorie in tre partite. I ragazzi sono stati bravi ma ora inizia il pane duro perché saranno scontri da dentro o fuori. Ai ragazzi ho detto che non siamo qui perché siamo stati invitati ma ce lo siamo guadagnati con la vittoria dell'Europeo. Il bello viene ora. Io qui faccio le veci del presidente e mi viene da ridere perché i ragazzi e alcuni membri dello staff mi chiamano "pres". Ho vestito tanti abiti, ma quelli del presidente non l'avevo mai fatto (ride, ndr). Ringrazio il mister che mi dà la possibilità di parlare con i ragazzi prima della partita per caricarli e fargli capire l'importanza di questa maglia. Io che queste esperienze le ho già vissute posso essere un appoggio per tutti loro se hanno bisogno di un consiglio".

Federico Croci si sta mettendo in mostra anche con la maglia azzurra.

"Il ragazzo si vede che ha talento. L'area di rigore lo trasforma, ha intuizioni ma la cosa che mi impressiona di più e che ho riferito al mister è che è l'unico calciatore che calcia già oggi come un calciatore di Serie A. Ha una coordinazione che fa partire il pallone in maniera diversa dagli altri. Quando arriva sul dischetto il portiere non fa neanche in tempo a vedere la palla che parte. Deve ancora crescere da tanti punti di vista però, perché più si va in alto e più ti richiedono. Croci è un ragazzo serio".

Come vede la Fiorentina a Udine?

"Sarà un'altra partita tosta, fisica. Reggeremo? Il problema è questo. La squadra si sta dimostrando debole psicologicamente e quando mancano i risultati ti abbatti. Poi non è neanche un momento fortunato. Però ci si deve tirare fuori da soli, non arriva nessuno da un altro mondo a farti uscire. Deve essere lo spogliatoio ad uscire da queste situazioni".