Fiorentina, secondo giorno di ritiro al Viola Park: il programma di oggi
Prosegue il ritiro della Fiorentina al Viola Park. Dopo l'avvio di ieri con il pranzo di squadra, la seduta video e il primo allenamento, giocatori e dirigenza restano al centro sportivo di Bagno a Ripoli a affrontano un'altra giornata di lavoro. La stessa cosa accadrà domani, quando poi la Fiorentina partirà alla volta di Udine, dove sarà impegnata domenica alle 12:30 per la tredicesima giornata di campionato.
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Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
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