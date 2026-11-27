Il retroscena di Di Natale: "Nel 2004 avevo un accordo con la Fiorentina ma aspettarono troppo"
Antonio Di Natale, ex attaccante tra le altre di Udinese e Empoli, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto raccontando un retroscena sul suo approdo in bianconero che coinvolge anche la Fiorentina: "L'Empoli era appena retrocesso, era l'estate del 2004 ed io ero da tempo in parola con la Fiorentina che però la tirò per le lunghe - racconta l'ex attaccante - Mancava poco alla chiusura del calciomercato quando arrivò la proposta dell'Udinese. Andai a Milano e incontrai di persona sia il patron Pozzo che Pierpaolo Marino.
Quando incontrai il presidente capii subito che mi trovato di fronte a un tifoso e negli anni ho conosciuto una persona per bene che teneva molto ai propri giocatori".
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