FirenzeViola Varela vs Gonçalves, sfida lusitana al Brianteo. L'ultima volta il viola protagonista con un assist

I due portoghesi si troveranno di fronte lunedì sera nella sfida tra Monza e Fiorentina, ma c'è un precedente dell'anno scorso in Portogallo che vide il viola protagonista con un assist in un 3-0 a favore dello Sporting Lisbona

Uno è la punta di diamante dell’attacco di casa, quel Varela che ha già segnato 9 gol in campionato, l’altro è considerato il più qualitativo dei calciatori arrivati in estate per via del mercato di Paratici, e Gonçalves sotto questo profilo ha già risposto presente.

Il precedente nel campionato portoghese

I due si ritroveranno di fronte anche lunedì sera a Monza, in una sfida in salsa lusitana che ha anche un precedente, sul finire della passata stagione. Era il 16 maggio scorso quando per la trentaquattresima giornata del campionato portoghese lo Sporting Lisbona di Gonçalves affrontò il Gil Vicente dov’era in prestito (dal Benfica) Varela. Il match finì 3-0 per i biancoverdi con un assist del trequartista viola, su angolo, in occasione del vantaggio di Quaresma, poi sia Gonçalves che Varela usciranno dopo il settantesimo interrompendo un duello che con grande probabilità si riproporrà anche lunedì al Brianteo.