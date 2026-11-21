Fiorentina tra allenamento e conferenza di Vanoli: il programma di oggi
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La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della trasferta di Monza lunedì prossimo. Dopo aver ritrovato tutti i nazionali già ieri, oggi alle 11 i viola si ritroveranno al Viola Park per iniziare a preparare più approfonditamente la gara. Alle 15 invece Paolo Vanoli si presenterà davanti ai giornalisti, al Media Center del centro sportivo, per la consueta conferenza stampa della (pre) vigilia in cui proverà anche a chiarire lo stato di forma della squadra e soprattutto degli infortunati, Atta, Ndour e Njie in particolare.
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