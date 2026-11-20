Dal soldatino Kouame di Italiano a Parisi e Gonçalves in battaglia con Vanoli

Dal soldatino Kouame che Vincenzo Italiano ai tempi della Fiorentina avrebbe portato sempre in guerra ai combattenti preferiti da Paolo Vanoli, Fabiano Parisi e Pedro Gonçalves. Nell'intervista a Cronache di Spogliatoio infatti l'attuale tecnico viola ha ammesso di prendere come esempi positivi i due giocatori e di portarseli anche in battaglia, ecco perché:

"Se vuoi lavorare bene, la persona viene prima di tutto. Faccio due esempi recenti: Parisi e Goncalves. Quando a un calciatore chiedi uno sforzo, o un cambiamento, in un momento di difficoltà, e la risposta è «Mister, nessun problema», allora vi assicuro che puoi andare a fare quello che vuoi. Fabiano è un esempio importante: una persona che ha sempre fatto il terzino, si è messo a disposizione quando la coperta era corta dicendo «Se pensa che questo per la squadra vada bene, allora va bene. Non si preoccupi che io ci sono». Capisci la persona che hai davanti. Disponibilità. Poi per la stagione che ha fatto dopo… forse ci eravamo sbagliati tutti pensando che fosse un terzino! Vale la stessa cosa quest’anno con Pedro Goncalves: «Mister, anche solo per 5 minuti, ma io ci sono». Allora capisci che stai costruendo qualcosa, che davanti a questa possibilità di crescita e lavoro, puoi andare in battaglia".