Monza-Fiorentina, ecco come seguire la sfida in programma lunedì sera

Dopo la sosta per le Nazionali, la Fiorentina torna in campo lunedì 23 novembre per affrontare il Monza nella gara valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie A. La squadra di Paolo Vanoli sarà impegnata in trasferta contro i brianzoli, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky, con collegamento a partire dalle ore 20.30. Sarà dunque possibile seguire il posticipo del lunedì attraverso entrambe le piattaforme televisive; per seguirla con noi i canali sono sempre gli stessi, FirenzeViola.it con la diretta testuale e Radio FirenzeViola con la cronaca del match affidata al nostro Andrea Giannattasio collegato dal Brianteo, con ampio pre e post-partita e commenti da studio con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua.

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