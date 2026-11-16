Zirkzee stavolta può tornare davvero in Italia: ci pensa il Napoli per gennaio

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio e tra i nomi valutati per rinforzare l’attacco torna quello di Joshua Zirkzee. Lo scrive Tuttomercatoweb.com. L’olandese, che al Manchester United sta trovando poco spazio, ha raccolto finora 186 minuti e due gol in dieci presenze in Premier League.

Il suo nome era già stato al centro delle attenzioni di diversi club italiani nella scorsa estate. Tra questi anche la Fiorentina, che si era mossa per capire la fattibilità dell’operazione, così come la Juventus. Alla fine, però, non è stato trovato un accordo con il Manchester United. Adesso il Napoli potrebbe tornare alla carica, soprattutto alla luce dei possibili movimenti in uscita di Lucca e Lang. Per l’attacco gli azzurri avevano valutato anche Varela, ma il Monza non sembra intenzionato a privarsene. Sulle corsie esterne, invece, piacciono Cacciamani del Torino e Gittens del Chelsea: il primo è considerato un investimento per il futuro, ma la trattativa appare complicata, mentre il secondo potrebbe partire in prestito.