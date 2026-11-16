Panchina d'Oro: Angeloni secondo nel premio per i migliori dirigenti del settore giovanile

Un piazzamento sul podio per la Fiorentina nella graduatoria dedicata ai migliori dirigenti del settore giovanile. Massimo Angeloni, responsabile da anni della 'cantera' viola, si è classificato al secondo posto al premio Mino Favini, riconoscimento assegnato nell'ambito della Panchina d'Oro e riservato ai professionisti che si distinguono nella gestione dei vivai.

A precederlo è stato Matteo Silvestri del Sassuolo che lo scorso anno era all'Empoli, vincitore del premio. Per Angeloni si tratta comunque di un risultato significativo, che rappresenta un attestato di riconoscimento per il lavoro svolto nell'area giovanile viola. Il premio, intitolato a una delle figure storiche del calcio italiano e punto di riferimento nella valorizzazione dei giovani talenti, sottolinea ancora una volta l'importanza del lavoro dirigenziale nella crescita dei settori giovanili.