Il valore di Kean è diminuito di 15 milioni. L'analisi di TMW sull'ex viola

All'interno di un focus realizzato da TMW sui calciatori di Serie A che hanno avuto un calo drastico nella valutazione di mercato dopo l'inizio di stagione c'è Moise Kean, attaccante che ha lasciato Firenze in estate. "Il Como ha fatto carte false per averlo, le ha provate tutte con la Fiorentina e alla fine ha convinto Paratici a liberarsene - scrive la testata. Il classe 2000 costerà al massimo 40 milioni di euro, ma c'è già chi pensa che l'affare lo abbiano fatto i viola a cederlo tenendosi pure il 10% sulla futura rivendita. Nelle 4 presenze con i lariani ha fornito 1 solo assist e poi si è fermato a causa del solito problema alla tibia che preoccupava Fabregas e il suo staff già al momento dell'acquisto.

Anche per questo nessuno firmerebbe un assegno superiore a 25 milioni di euro per acquistarlo. Valore diminuito di 15 milioni di euro". Gli altri calciatori sono Kolo Muani, Goncalo Ramos, Jonathan Rowe e Oumar Solet.