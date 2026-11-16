Zirkzee incontrerà il nuovo tecnico Pochettino: a gennaio potrebbe chiedere la cessione

Joshua Zirkzee è stato forse il nome che ha acceso di più il mercato agostano della Fiorentina salvo poi restare al Manchester United nonostante il forte interessamento anche da parte della Juventus. Dopo mesi dal suo mancato addio, l'olandese si sta allenando con la massima professionalità e pur considerando un rendimento di squadra molto al di sotto delle aspettative (nuovo esonero con Carrick silurato in favore di Pochettino), i Red Devils sono soddisfatti della sua stagione.

Secondo Fabrizio Romano però, il suo nome potrebbe finire nuovamente nel bel mezzo delle voci di mercato del prossimo inverno perché l'attaccante vorrebbe trovare una maggiore continuità rispetto a quanto sta vivendo a Manchester e, dopo un colloquio che si terrà a breve col nuovo tecnico Pochettino, verrà presa una decisione in merito al suo futuro. Non è da escludere che alcuni dei club che si erano mossi per lui nella scorsa estate, come anche l'Everton per esempio, possano nelle prossime settimane provare a tornare sul suo profilo per il mercato di riparazione.