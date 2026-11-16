Braglia a favore dei portieri: "Se gli fai 50 passaggi all'indietro ci sta che una volta sbagli"

L'ex portiere Simone Braglia intervenuto a Tmw Radio ha puntato il ditto contro il ct Roberto Mancini che nel post gara aveva a sua volta dato responsabilità dei gol a Donnarumma: "Quando si fa l'allenatore bisogna avere rispetto dei propri giocatori. Non si può additare il portiere come colpevole. Al di là che lo sa già il diretto interessato se fa un errore, ma scaricare la responsabilità solo su un giocatore non va. Donnarumma, se tu gli fai 50 passaggi all'indietro, ci sta che una volta possa sbagliare. Se sbaglia un portiere nella continua ricerca del gioco dal basso, ci può stare che sbagli di più di altri. E al 90% prende il gol".

Una difesa che volendo può riguardare qualsiasi portiere, compreso De Gea, nell'occhio del ciclone per alcuni errori marchiani.