Fiorentina-Cagliari il 7 dicembre: biglietti e iniziative per la gara

La Fiorentina alla ripresa affronterà due trasferte consecutive, a Monza e poi Udine, mentre tornerà al Franchi il 7 dicembre con il Cagliari. Da domani al via la vendita dei biglietti in tre fasi.

Dalle ore 10:00 di domani fino mercoledì 25/11/2026 alle 09:59, prima fase dedicata esclusivamente ai possessori di Inviola Premium Card (ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d'Onore, Poltronissima e dei biglietti con servizio Hospitality, già disponibili senza obbligo di tessera).

Da mercoledì 25/11/2026 alle ore 10:00 fino al 7/12/2026 alle 08:59, si svolgerà la seconda fase con vendita libera senza obbligo di InViola Premium Card dei posti rimasti disponibili.

La terza fase è quella del giorno della gara, appunto il 7 dicembre con le tariffe Match Day. Sono invece già disponibili anche i biglietti con servizio Hospitality associato nei settori Tribuna Vip, Poltronissima e con la possibilità di vivere ancora più da vicino la partita nel Parterre di Tribuna – 1ª fila. Infine c'è l'iniziativa "Viola day": chi sia chiama Viola entrerà infatti gratutitamente.