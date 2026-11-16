Carmignani: "Pellegrino farà strada. È uno che sa far gol"

Grande attesa per l'ulteriore crescita di Pellegrino

Pietro Carmignani, ex portiere viola ed ex allenatore tra le altre del Parma si è soffermato brevemente nel corso del TMW News anche su Mateo Pellegrino, l'pattaccante viola che in questo campionato è arrivato a quota quattro reti. "Per me farà strada - ha detto - il calcio ovviamente è imprevedibile ma ci sono tutte le premesse perchè faccia grandi cose. Ha dimostrato di saper fare gol al Parma e a mio parere continuerà a farlo anche a Firenze".