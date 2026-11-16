Domani in campo gli ultimi nazionali, solo Fagioli ha già finito

Con l'Italia già scesa in campo, Fagioli è tornato a Firenze, mentre gli altri cinque nazionali della Fiorentina saranno impegnati domani. Dragusin, con una Romania fanalino di coda e a rischio retrocessione, cercherà punti con la Bosnia in trasferta dopo la gara con la Polonia in cui il difensore viola ha giocato per 90'. In campo anche i due africani impegnati nelle qualificazioni della Coppa continentale ossia Beto che con la sua Guinea-Bissau affronterà di nuovo il Madagascar (90' per lui) e Oulai rimasto in panchina nella prima sfida della sua Costa d'Avorio con il Gambia.

Anche lo svedese Alieu Njie spera nel debutto nella Svezia contro la Polonia, dopo 90' da spettatore in panchina (ma è alla sua prima convocazione nella Nazionale maggiore) con la Bosnia. L'ultimo ad andare in cmapo, nella notte tra martedì e mercoledì, sarà l'Argentina di Mastantuono. Anche lui è rimasto in panchina con l'Uruguay e spera dunque di trovare spazio con il Costa Rica.